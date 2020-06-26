Еще 20 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
За минувшие стуки в Москве скончались еще 20 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Общее число летальных исходов в столице увеличилось до 3714, следует из данных оперштаба.
По последним данным, в России выявлено 620 794 случая новой коронавирусной инфекции, из них 8 781 — с летальным исходом. Выздоровели 384 152 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Эпидемия отступает»: Путин рассказал о ситуации с коронавирусом
— Мурашко рассказал об уровне заболеваемости COVID-19 в регионах России