Еще 20 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

За минувшие стуки в Москве скончались еще 20 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число летальных исходов в столице увеличилось до 3714, следует из данных оперштаба.

По последним данным, в России выявлено 620 794 случая новой коронавирусной инфекции, из них 8 781 — с летальным исходом. Выздоровели 384 152 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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