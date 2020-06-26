Режим стихийного бедствия объявлен в Сербии из-за наводнений

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Правительство Сербии объявило режим стихийного бедствия из-за наводнений, сообщается на сайте сербского кабинета министров.

В результате обильных осадков и выхода рек из берегов были подтоплены частные и общественные жилые объекты и объекты инфраструктуры.

Введение режима позволит властям оперативно оказать жителям страны необходимую помощь, указано в сообщении.

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