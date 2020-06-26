Трамп обещает по десять лет тюрьмы вандалам в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что причастные к актам вандализма по время протестов в Вашингтоне получат тюремные сроки по десять лет. Об этом глава государства написала на своей странице в Twitter.

«Многие люди находятся под стражей, многие другие разыскиваются за вандализм в отношении федеральной собственности в парке Лафайет. 10 лет тюремного заключения!», – написал президент.

Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались в США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

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