В Татарстане суд оправдал обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочки

В Татарстане суд оправдал мужчину, обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери, пишет РЕН.

Отмечается, что в октябре прошлого года девочку доставили в больницу с кровотечением. Гинеколог подтвердил травмы, полученные из-за сексуального насилия.

Сначала мужчина утверждал, что причинил дочке травмы, меняя ей подгузник. Позже обвиняемый признался в насилии, оправдавшись ссорой с женой.

Суд оправдал мужчину, потому что тот не стремился получить сексуальное удовольствие. Обвиняемого освободили в зале суда.

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