В Татарстане суд оправдал обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочки
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Татарстане суд оправдал мужчину, обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери, пишет РЕН.
Отмечается, что в октябре прошлого года девочку доставили в больницу с кровотечением. Гинеколог подтвердил травмы, полученные из-за сексуального насилия.
Сначала мужчина утверждал, что причинил дочке травмы, меняя ей подгузник. Позже обвиняемый признался в насилии, оправдавшись ссорой с женой.
Суд оправдал мужчину, потому что тот не стремился получить сексуальное удовольствие. Обвиняемого освободили в зале суда.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Подозреваемый в семи убийствах сантехник из Подмосковья сознался еще в двух преступлениях
— Серийный насильник задержан в Севастополе
— В Саратове обвиняемый в убийстве девочки признан вменяемым