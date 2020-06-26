Москвичей ожидают «температурные качели»

Синоптики предупредили москвичей о «температурных качелях» — резких перепадах температуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Завтра температура, по нашим расчетам, превысит 30-градусную отметку. Я хочу напомнить, что для москвичей тридцатиградусная отметка является опасным явлением», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что ночь тоже будет необычно теплой и даже южной — около 20°C.

Синоптик добавил, что уже в понедельник температура и давление резко снизятся, наступит прохлада.

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