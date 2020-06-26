В США почти 40 тысяч человек за сутки заразились коронавирусом

В США за сутки коронавирус подтвердился у 39 972 человек, пишет университет Джонса Хопкинса.

25 июня подтвердились 40 184, 24 июня — 38 390, 23 июня — 36 019 случаев.

Страна находится на первом месте в мире по распространению вируса: заразились больше 2,42 миллиона, умерли больше 124 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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