В Киеве растет число детей с выявленным коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице растет число детей с выявленным коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Увеличивается число детей, которые болеют коронавирусом. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей», — заявил он на брифинге.

Всего за время пандемии в украинской столице заболели 377 детей, 16 находятся в больнице. Самому младшему заболевшему ребенку было всего десять дней, чаще всего, по данным мэра, болеют дети в возрасте от 10 до 14 лет.

Общее число выявленных случаев в Киеве составляет 4 724 человека, умерли 102 горожанина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина обновила антирекорд по приросту новых случаев заражения COVID-19

— В Минздраве Украины заявили о возможности вспышки COVID-19 на западе страны