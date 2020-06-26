Голикова считает необходимым установить наблюдение за переболевшими COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что за переболевшими коронавирусом необходимо установить длительное наблюдение. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы все с вами столкнулись с новым заболеванием, поражающим различные системы организма человека. Течение этого заболевания до конца не изучено, над этим работает весь мир», — заявила вице-премьер.

По ее словам, пока неизвестны отдаленные последствия для пациентов, перенесших инфекцию особенно в тяжелой форме. Голикова добавила, что необходимо обеспечить «длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами», а также установить переодичность и объем медобследований в зависимости от возраста и степени тяжести заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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