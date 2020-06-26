В России выявили менее 7 тысяч новых случаев коронавируса
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В России за сутки выявили менее 7 тысяч новых случаев коронавируса.
Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, число новых случаев — 6800.
Таким образом, всего в стране нарастающим итогом выявлено 620 794 случая COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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