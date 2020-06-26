Подозреваемый в семи убийствах сантехник из Подмосковья сознался еще в двух преступлениях

Задержанный в Московской области сантехник признался в совершении еще двух убийств. Об этом сообщает ТАСС.

Так, подозреваемый сознался следствию в том, что причастен к изнасилованиям и убийствам, которые произошли в сентябре и октябре 2019 года. Жертвами сантехника стали женщины 1940 и 1950 годов рождения.

До этого мужчина сознался в семи убийствах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье следователи задержали сантехника. Мужчина подозревается в изнасилованиях и убийствах женщин в период с 2010 по 2020 год, в том числе в изнасиловании десятилетней девочки.

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