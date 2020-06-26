В Москве от коронавируса вылечились еще 1 997 человек

В Москве от коронавируса вылечились еще 1 997 пациентов. Об этом сообщает столичный оперштаб со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 997 пациентов», — сказала она.

Всего в Москве вылечились 144 191 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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