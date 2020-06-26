В Москве в пятницу ожидается жаркая погода и до +29°С

В Москве и Подмосковье в пятницу, 26 июня, синоптики прогнозируют до +29°С, гласят данные Гидрометцентра.

Ожидается, что днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +27°C до +29°C, а ночью — от +15°C до +17°C.

По данным метеорологов, в небе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер подует северный, северо-западный 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 755 мм ртутного столба, а ночью — 750 мм.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.