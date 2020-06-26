Число жертв COVID-19 в Канаде превысило 8,5 тысячи

Число умерших от нового коронавируса в Канаде преодолело отметку в 8,5 тысяч. Об этом сообщает сайт Минздрава страны.

Согласно данным ведомства, общее число случаев коронавирусной инфекции нового типа в Канаде достигло 102 622.

При этом наиболее сложная ситуация с коронавирусной инфекцией в стране наблюдается в провинциях Квебек и Онтарио. Там зафиксировано больше всего случаев COVID-19, а также летальных исходов от него.