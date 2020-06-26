В Минздраве Украины заявили о возможности вспышки COVID-19 на западе страны

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил о возможности вспышки коронавируса нового типа на западе страны из-за наводнений. Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По словам главы ведомства, также в министерстве готовятся и к возможным вспышкам кишечных инфекций в связи с наводнениями.

«Всегда готовим систему сразу, когда такое происходит», — отметил Степанов.

В понедельник, 22 июня, украинское МВД ввело чрезвычайные меры безопасности из-за обильных осадков в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Ранее сообщалось, что из-за наводнения на Украине погибли три человека.

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