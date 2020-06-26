В Тегеране взорвался резервуар с газом

Представитель Минобороны Ирана Давуд Абди уведомил, что на востоке Тегерана взорвался резервуар с газом. Об этом он сказал в эфире телеканала IRINN.

По его словам, пламя, появившееся в результате взрыва, было локализовано силами пожарных.

Абди также отметил, что в результате инцидента никто не погиб.

Ранее сообщалось, что в ночном небе в восточной части Тегерана наблюдалась яркая оранжевая вспышка.

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