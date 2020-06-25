Еще 25 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве скончались 25 пациентов с COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве за сутки число новых случаев коронавируса снизилось на 37%.

В столице коронавирусом заразились почти 218 тысяч, выздоровели 142 тысячи, скончались 3669 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.