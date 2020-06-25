Министр финансов Мексики заразился коронавирусом

Министр финансов Мексики Артуро Эррера рассказал, что заразился коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.

«Мне только что сообщили о положительном результате моего теста на COVID-19. Проявились незначительные симптомы», — написал Эррера.

Министр добавил, что продолжит работать из дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.