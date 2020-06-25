В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, пишет Национальный институт физики Земли.

Отмечается, что землятресение произошло в уезде Мехединц на юго-западе страны. Очаг находился на глубине 14 км. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

За три часа до этого произошло другое землятресение магнитудой 3,3.

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