В Румынии произошло землетрясение
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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, пишет Национальный институт физики Земли.
Отмечается, что землятресение произошло в уезде Мехединц на юго-западе страны. Очаг находился на глубине 14 км. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
За три часа до этого произошло другое землятресение магнитудой 3,3.
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