В Петербурге снимают ряд ограничений по COVID-2019

В Санкт-Петербурге снимут ряд ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, с 28 июня откроются парки, скверы и детские площадки. С 29 июня возобновят работу зоологические парки площадью более 5 гектаров, мастера маникюра и педикюра. Разрешат работу летних веранд кафе и ресторанов, а также регистрацию браков.

Губернатор Петербурга Александр Беглов уже подписал соответствующий указ.

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