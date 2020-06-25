В Польше собака спасла провалившегося в болото хозяина

В Польше собака три дня охраняла и тем самым спасла провалившегося в болото хозяина, пишет «Интерфакс».

Сообщается, что 83-летний мужчина попал в болото, гуляя с собакой в лесу. Пес три дня охранял хозяина и громко лаял, пытаясь привлечь внимание.

В итоге собаку услышали люди. Мужчину вытащили из болота спасатели и полицейские.

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