В Москве за неделю число новых случаев коронавируса снизилось более чем на треть
В Москве за сутки число новых случаев коронавируса снизилось на 37%, пишет ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
«За последнюю неделю на 37% упала выявляемость зараженных коронавирусом», — сказал Собянин.
Мэр добавил, что также снизилось число больных на аппаратах ИВЛ — на 21%.
В столице коронавирусом заразились почти 218 тысяч, выздоровели 142 тысячи, скончались 3669 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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