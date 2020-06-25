Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос

Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос. Об этом сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Контракт заключен с американской компанией Space Adventures Inc.

Согласно договору, данный космический полет будет осуществлен в 2023 году.

Планируется, что это будет краткосрочная экспедиция двух человек на борту корабля «Союз МС» на российский сегмент МКС. В ходе экспедиции один из участников экспедиции совместно с профессиональным космонавтом выйдет в открытый космос.

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