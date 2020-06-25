Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»

Лидер нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter Хоук Ньюсом заявил, что сторонники расовой справедливости «сожгут систему и заменят ее», если власти Соединенных Штатов не выполнят их требования, передает Fox News.

«Я могу говорить это как образно, так и буквально», — уточнил Ньюсом, добавив, что хочет освобождения чернокожих любой ценой.

Говоря о насильственных методах борьбы, он отметил, что американская система основана на насилии начиная с войны за независимость США, и что именно насильственные протесты приводят активистов к желаемым результатам.

Он обратил внимание на то, что «США вмешивается и подрывает режимы, заменяет их лидеров на лидеров, которые им нравятся», поэтому, по его мнению, для любого американца обвинять чернокожих в склонности к насилию — «крайне лицемерно».

Ньюсом также назвал Иисуса Христа «самым известным черным радикальным революционером», который, по его мнению, был убит, как и другие «черные активисты».

В настоящее время в западных странах проходят массовые протесты за права чернокожих, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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