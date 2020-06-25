150 детей утонули на водоемах с начала лета в РФ
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С начала летнего сезона на водоемах в РФ утонули 150 детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
«С начала летнего сезона 2020 года в стране уже утонули 150 детей. По поручению генерального прокурора РФ по данным фактам организованы проверки», — заявили в пресс-службе.
По информации ведомства, большинство несчастных случаев на воде с несовершеннолетними происходит в случае отсутствия родительского контроля либо по причине купания в не предназначенных для это местах.
Прокуратура поручила региональным отделениям провести проверки соблюдения законодательства в данной области у организаций детского отдыха, муниципалитетов и органов госвласти.