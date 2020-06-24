Адвокат сообщил о подвижках в переговорах об обмене Бута и Ярошенко

Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах Соединенных Штатах россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, скоро в их жизни могут произойти положительные изменения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на их адвоката Алексея Тарасова.

При этом, по словам адвоката, он не может раскрыть детали.

«Я не знаю, как в конечном итоге это будет выглядеть», — заключил Тарасов.

Бут был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в Соединенные Штаты. В 2012 году суд в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.

Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам заключения в тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Соединенных Штатов.

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