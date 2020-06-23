Названа возможная дата всероссийской переписи населения
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Всероссийская перепись населения может пройти в апреле 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Источник рассказал агентству, что на данный момент проект проведения переписи находится на стадии межведомственного согласования.
По его словам, идет обсуждение вопроса о переносе финансирования расходов на проведение переписи с 2020 года на 2021 год через Минфин.
Идея о переносе переписи была рассмотрена из-за пандемии коронавируса нового типа COVID-19. Однако основной этап переписи населения в России должен состояться в период с 1 по 31 октября 2020 года.
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