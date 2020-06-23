На парад Победы пригласили волонтеров и медиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на парад в честь 75-летия Победы в ВОВ организаторы пригласили, помимо прочих гостей, волонтеров и медиков, которые боролись с распространением коронавируса в России, передает РИА «Новости».

«Да», — ответил Песков на вопрос журналистов о присутствии на параде медиков и волонтеров.

Ранее пресс-секретарь заявил, что на парад 24 июня на Красной площади были приглашены лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

Также торжественные мероприятия посетят послы ряда европейских государств и Соединенных Штатов Америки.

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