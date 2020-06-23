На западе Украины из-за сильнейших ливней погибли три человека

Сильные паводки начались в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Украины из-за непрекращающихся проливных дождей, в результате действия стихии погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госслужбу Украины по ЧС.

«Прикарпатье страдает от сильных ливней. В Ивано-Франковской области погибли три человека», — отметили в ведомстве.

По данным службы, утонула пожилая женщина, которая упала в бурный ручей, и мужчина с женщиной, чей автомобиль смыло водой в реку.

Местные власти сообщают, что из-за паводка частично разрушились две дамбы в указанных регионах. Также существует угроза подтопления промышленной части города Выжница.

Кроме того, в областях размыты дороги, затоплены десятки гектаров сельхозугодий, от внешнего мира отрезаны шесть сел. Продукты в них доставляют на вертолете.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки дожди только усилятся. Объявлен высший уровень погодной опасности — красный.