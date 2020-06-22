Коронавирусом заразились члены экипажа российского судна в Пусане

Южнокорейские медики зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом среди экипажа российского транспортного судна, пришвартованного в порту города Пусан. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на заявление городских властей.

По информации агентства, судно прибыло под российским флагом из Владивостока. Среди 21 члена экипажа заражение подтвердилось у 16.

В мэрии города заявили, что с зараженными могли контактировать не менее 160 сотрудников профсоюза морских перевозок и работников порта, которые занимались обслуживанием корабля. Их изолировали в экстренном порядке.

В силу специфики работ, корейские рабочие не носили медицинских масок.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Южная Корея объявила о второй волне заражений COVID-19