Коронавирусом заразились члены экипажа российского судна в Пусане
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Южнокорейские медики зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом среди экипажа российского транспортного судна, пришвартованного в порту города Пусан. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на заявление городских властей.
По информации агентства, судно прибыло под российским флагом из Владивостока. Среди 21 члена экипажа заражение подтвердилось у 16.
В мэрии города заявили, что с зараженными могли контактировать не менее 160 сотрудников профсоюза морских перевозок и работников порта, которые занимались обслуживанием корабля. Их изолировали в экстренном порядке.
В силу специфики работ, корейские рабочие не носили медицинских масок.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: