Юношу задержали за запуск квадрокоптера у здания ФСБ в Москве

В Москве задержали девятнадцатилетнего тренера по гольфу, который запускал квадрокоптер у здания ФСБ в столице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении молодого человека был составлен административный протокол.

Отмечается, что юноша был задержан сотрудниками ФСБ на пересечении улиц Большая Лубянка и Большой Кисельный переулок.

Также известно, что квадрокоптер успел пролететь над несколькими домами, сотрудники правоохранительных органов изъяли его у молодого человека.

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