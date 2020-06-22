Юношу задержали за запуск квадрокоптера у здания ФСБ в Москве
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В Москве задержали девятнадцатилетнего тренера по гольфу, который запускал квадрокоптер у здания ФСБ в столице. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В отношении молодого человека был составлен административный протокол.
Отмечается, что юноша был задержан сотрудниками ФСБ на пересечении улиц Большая Лубянка и Большой Кисельный переулок.
Также известно, что квадрокоптер успел пролететь над несколькими домами, сотрудники правоохранительных органов изъяли его у молодого человека.
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