Папа Римский назвал пользу пандемии для окружающей среды

Резкое снижение уровней загрязнения в мире во время карантинных мер из-за пандемии должно повысить сознательность людей в вопросах заботы о окружающей среде, считает папа Римский Франциск. Об этом сообщает Reuters.

«Ограничения привели к уменьшению загрязнения окружающей среды и позволили вновь увидеть красоту многих мест», – отметил понтифик.

Папа Франциск призвал людей проявить больше ответственности и заботиться об «общем доме» после снятия ограничительных мер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.