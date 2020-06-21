Один человек погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве
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Спасатели обнаружили одного погибшего под завалами многоэтажки в Киеве, где произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время деблокированы три человека.
Для ликвидации последствий ЧП задействованы 75 спасателей и 15 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа, в результате было разрушено перекрытие четырех этажей. Эвакуировали 21 человека.
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