Один человек погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве

Спасатели обнаружили одного погибшего под завалами многоэтажки в Киеве, где произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время деблокированы три человека.

Для ликвидации последствий ЧП задействованы 75 спасателей и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа, в результате было разрушено перекрытие четырех этажей. Эвакуировали 21 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В многоэтажке в Киеве взорвался газ

— Три человека находятся под завалами дома в Киеве после взрыва