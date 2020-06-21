В Норильске произошла драка с участием нескольких десятков человек, пишет МВД по Красноярскому краю.

«Прибывшие на место полицейские пресекли противоправные действия граждан и доставили участников конфликта в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Установлено, что конфликт произошел на бытовой почве.

Ранее в интернете появилось видео, где на улице дерутся несколько десятков человек.