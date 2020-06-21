Жительница Донецка получила ранение при обстреле с украинской стороны

Украинские подразделения в воскресенье, 21 июня, обстреляли окраины Донецка и Горловки из артиллерийских орудий и минометов, передает ТАСС со ссылкой на представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

В результате осколочные ранения получила жительница ДНР 1952 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована.

В представительстве уточнили, что в общей сложности по ДНР выпущено 89 боеприпасов.

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