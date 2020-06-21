На Украине за сутки коронавирус подтвердился у 735 человек, что увеличивает общее число заражений до 36 560, пишет «Интерфакс».

20 июня заразились 841, 19 июня — 921, 18 июня — 829 человек.

Всего в стране вылечились 16 509, умерли 1 002 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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