Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Московские врачи вылечили от COVID-19 более 135 тысяч человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

За последние сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 007 пациентов, рассказала Ракова. Всего количество вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 556 человек.

Ракова напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы для переливания пациентам с тяжелыми формами заболевания.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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