У побережья Исландии произошло землетрясение
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Исландии, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, эпицентр располагался в 86 км от столицы страны города Рейкьявик.
Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
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