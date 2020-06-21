У побережья Исландии произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Исландии, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, эпицентр располагался в 86 км от столицы страны города Рейкьявик.

Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

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