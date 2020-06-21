В Москве в воскресенье ожидается до +22℃

В Москве в воскресенье, 21 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха прогреется до +20℃ — +22℃. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6 — 11 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +10℃ — +12℃. Скорость ветра понизится до 3 — 8 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.