Расследовавший окружение Трампа прокурор согласился покинуть пост
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Нью-Йоркский прокурор Южного округа Джеффри Берман согласился покинуть свой пост. Об этом сообщает Associated Press.
Он отметил, что согласен покинуть пост при условии того, что ход расследований в отношении приближенных американского президента Дональда Трампа не будет нарушено.
Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявлял в пятницу, 19 июня, что Берман отстранен от должности. Нью-Йоркский прокурор позднее отрицал эту информацию.
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