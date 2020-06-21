Расследовавший окружение Трампа прокурор согласился покинуть пост

Нью-Йоркский прокурор Южного округа Джеффри Берман согласился покинуть свой пост. Об этом сообщает Associated Press.

Он отметил, что согласен покинуть пост при условии того, что ход расследований в отношении приближенных американского президента Дональда Трампа не будет нарушено.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявлял в пятницу, 19 июня, что Берман отстранен от должности. Нью-Йоркский прокурор позднее отрицал эту информацию.

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