Полиция Британии расценивает резню в парке Рединга как теракт

Британская полиция расценивает произошедшую резню в парке Форбери гарденс как теракт. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент с применением холодного оружия произошел в центре английского города Рединг, в графстве Беркшир.

Кроме того, правоохранительные органы провели задержание одного человека. Выясняется его причастность к инциденту.

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