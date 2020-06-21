Полиция Британии расценивает резню в парке Рединга как теракт
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Британская полиция расценивает произошедшую резню в парке Форбери гарденс как теракт. Об этом сообщает Sky News.
Инцидент с применением холодного оружия произошел в центре английского города Рединг, в графстве Беркшир.
Кроме того, правоохранительные органы провели задержание одного человека. Выясняется его причастность к инциденту.
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