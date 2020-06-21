Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности. Об этом сообщает ТСН.

Тайник был обнаружен в городе Мостиска Львовской области. В нем были обнаружены документы, книги и журналы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России)»* (ОУН-УПА*).

Кроме того, среди документов был найден военный билет сотрудника НКВД, который мог «пытаться прорваться в ряды» ОУН-УПА*.

Найденные документы, датированные 1940 — 1950 годами, были переданы в краеведческий музей города, их ожидают реставрационные работы.

ОУН-УПА является запрещенной на территории России экстремистской организацией.

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