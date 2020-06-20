Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Прокурор французского Дижона Эрик Матэ уведомил, что четверым задержанным после беспорядков в городе были предъявлены обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что трое из них — выходцы из России, которые проживают в Сен-Этьене, Труа и Доле. Четвертый задержанный является гражданином Франции. Он родился в России и сейчас живет в Дижоне, указал прокурор.

«В настоящий момент четырем задержанным либо уже предъявлены обвинения, либо это будет сделано в ближайшее время», — сказал Матэ.

Беспорядки в Дижоне начались, когда около 15 уроженцев Чечни с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Они били посетителей ножами, отвертками и бейсбольными битами.

Поводом для конфликта стало избиение юноши-чеченца членами одной из местных банд наркоторговцев происхождением из Магриба.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев во Франции

— Во Франции приступили к расследованию беспорядков с участием уроженцев Чечни

— Администрация Макрона потребовала выслать участников погромов в Дижоне