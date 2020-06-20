Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Прокурор французского Дижона Эрик Матэ уведомил, что четверым задержанным после беспорядков в городе были предъявлены обвинения. Об этом сообщает ТАСС.
Он рассказал, что трое из них — выходцы из России, которые проживают в Сен-Этьене, Труа и Доле. Четвертый задержанный является гражданином Франции. Он родился в России и сейчас живет в Дижоне, указал прокурор.
«В настоящий момент четырем задержанным либо уже предъявлены обвинения, либо это будет сделано в ближайшее время», — сказал Матэ.
Беспорядки в Дижоне начались, когда около 15 уроженцев Чечни с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Они били посетителей ножами, отвертками и бейсбольными битами.
Поводом для конфликта стало избиение юноши-чеченца членами одной из местных банд наркоторговцев происхождением из Магриба.
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