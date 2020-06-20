МВД Белоруссии сообщает о 270 задержанных на предвыборных митингах
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Белорусская полиция задержала около 270 человек после несанкционированных массовых митингов в ходе предвыборных пикетов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии.
Протоколы об административных нарушениях составлялись в основном за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и неповиновение законным требованиям должностных лиц, заявили в министерстве.
Ранее в Белоруссии был задержан претендент на пост главы государства Виктор Бабарико. Его подозревают в организации противоправной деятельности «Белгазпромбанка».
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