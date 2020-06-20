Вспышка COVID-19 произошла в посольстве США в Афганистане

Вспышка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией произошла в посольстве США в афганском Кабуле, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Коронавирус выявлен у сотрудников посольства на всех уровнях, включая дипломатов, подрядчиков и местных жителей, отметили в Госдепе. При этом официальные источники не называют число зараженных.

По данным анонимного источника агентства, заболели около 20 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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