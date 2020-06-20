Два человека пострадали от удара молнии в парке в Москве

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Мужчина и женщина пострадали от удара молнии в московском парке «Коломенское», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает, заявил источник.

Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице 20 июня из-за сильного ливня. Из-за подтоплений в столице перекрыты некоторые дороги.

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