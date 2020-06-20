В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня

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Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице 20 июня из-за сильного ливня. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

Отмечается, что такой уровень погодной опасности объявлен в Москве до 22.00.

«Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — следует из прогностической карты.

Ранее в городе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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