Российские власти готовы ко второй волне коронавируса

Пока нельзя сказать, будет ли вторая волна коронавируса, но российские власти к этому готовы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Будет ли вторая волна, когда она будет, это непонятно... Руководство России будет знать точно, что делать и как минимизировать последствия любой новой вспышки», — сказал Песков.

Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 576 952 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 334 592 человека, число летальных случаев возросло до 8 002.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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