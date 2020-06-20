В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра
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Синоптики объявили о введение «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с усилением ветра.
Предупреждение об опасной погоде будет действовать в регионе до вечера субботы, 20 июня.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Согласно прогнозам синоптиков, днем ожидается усиление ветра до 18 м/c, а вечером ветер будет 6-11 м/c.
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