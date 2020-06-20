В Москве выявили чуть больше тысячи случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых выявленных заразившихся коронавирусом в Москве составил 1 057, передает оперативный штаб.

Также за 24 часа зафиксировали 2 115 выздоровевших и 34 умерших.

С начала эпидемии в столице выявлено 212 978 заболевших, вылечились 134,5 тыс. пациентов, а умерли — 3 565.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 576 952 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 334 592 человека, число летальных случаев возросло до 8 002.

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