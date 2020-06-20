В Москве от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Всего в городе вылечились 134 549 человек.

С начала эпидемии заразились почти 212 тысяч, скончался 3 531 москвич.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В больнице в Коммунарке остаются на лечении более 320 пациентов

— Прирост новых случаев COVID-19 в Москве сократился за месяц в 4 раза

— Еще 34 пациента с COVID-19 скончались в Москве